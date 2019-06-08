Арума и Уоррена не интересует турнир WBSS в весе Гвоздика

Новости спорта: Известных промоутером Боба Арума и Фрэнка Уоррена не интересует проведение турнира Всемирной боксерской суперсерии в полутяжелом весе.

Промоутеры Боб Арум и Фрэнк Уоррен отрицательно относятся к идее о проведении турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в полутяжелом весе, озвученной недавно чемпионом WBO Сергеем Ковалевым.

«Меня не интересует турнир WBSS, мы не собираемся в нем участвовать, мне нужно, чтобы мой боец Энтони Ярд провел бой с Ковалевым. Мы подписались — в прямом смысле слова — именно на это», — заявил Уоррен в интервью Boxing Social.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, высказался по поводу возможности проведения турнира еще более резко, четко дав понять, что не собирается отпускать сразу нескольких своих бойцов боксировать на конкурирующей платформе (у Top Rank подписан контракт с ESPN, а организаторы WBSS сотрудничают с DAZN. «Нам не нужен турнир, — заявил он в интервью BoxingTalk.com. — У нас достаточно хороших полутяжеловесов, чтобы проводить отличные бои и без турнира. Мы не собираемся никому отдавать наших бойцов, чтобы они боксировали на другой платформе в каком-то турнире».

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.