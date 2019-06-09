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Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру, если проиграет Шварцу

Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру, если проиграет Шварцу
12:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британец Тайсон Фьюри считает себя лучшим боксером своего времени.

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в преддверии боя с немецким боксером Томом Шварцем заявил, что если проиграет этот поединок, то может завершить свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает Boxing Scene.

"Я лучший боксер этой эры, но если не побью Тома Шварца, то скорее всего мне придется завершить карьеру. Если я не смогу одолеть Шварца, то какой смысл продолжать боксировать? Публика заявляет, что после боя с Деонтеем Уайлдером я стал слишком уязвим, однако мы знаем, как обстоят дела на самом деле.

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Многие считают меня лучшим боксером своего поколения. Я поехал в Германию и победил Владимира Кличко. Приехал в США и побил Деонтея Уайлдера. Меня ставят на первое место в рейтинге супертяжеловесов, что является правильным решением.

Уайлдер - на втором месте, Руис - третий, а Джошуа - четвертый. Я уверен, что это честно. Я уже побил парня, который идет на второй позиции, поэтому я теперь лучший", - заявил Фьюри.

Отметим, что бой Тайсона Фьюри с Томом Шварцем пройдет 15 июня в Лас-Вегасе, США.

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