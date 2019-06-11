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Хирн призвал всех фанатов бокса поддержать Джошуа

Хирн призвал всех фанатов бокса поддержать Джошуа
08:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Эдди Хирн попросил всех поддержать своего клиента.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн попросил всех поддержать своего клиента, который лишился титулов после поражения мексиканцу Энди Руису.

"Да, Джошуа проиграл. Но он по-прежнему является самым зрелищным бойцом в мире. Он замечательный парень. Я хочу, чтобы вы поддержали его и верили в то, что он заберет обратно свои пояса. Если вы этого не сделаете - нет проблем. Это ваше дело. Сидите у себя дома, критикуйте Энтони, стучите по своей клавиатуре. Но я считаю, что лучше поддержать хорошего боксера, который дерется за честь своей семьи и страны.

Уайлдер заявил, что я слишком много давлю на Джошуа. Но Энтони не боится давления. Он всегда поражал меня тем, как он справляется с этим давлением. Неважно, кого вы считаете виновником поражения. Просто поддержите Джошуа. Он хочет стать лучше и как человек, и как боксер", - приводит слова Хирна IFL TV.

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Напомним, Джошуа проиграл в первом бою Руису, а теперь команда британца активировала пункт контракта о реванше.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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