Шварц: Буду рад, если отправлю Фьюри на пенсию

Новости спорта: Том Шварц поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Немецкий боксер Том Шварц поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.

"Я смотрел все его бои, а некоторые даже пересматривал несколько раз. Он сильный боксер с необычной техникой. У него потрясающая скорость в ринге, учитывая его габариты.

Но я уверен, что смогу победить Фьюри так же, как более 80 лет назад Макс Шмелинг победил Джо Луиса. Кто-то говорил, что Фьюри уйдет из бокса, если проиграет? Что ж, я буду рад, если отправлю его на пенсию", - приводит слова Шварца BoxingScene.

Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня.

Ранее Фьюри заявил, что если проиграет этот поединок, то может завершить профессиональную карьеру.