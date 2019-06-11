Шварц: Буду рад, если отправлю Фьюри на пенсию

Немецкий боксер Том Шварц поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.
"Я смотрел все его бои, а некоторые даже пересматривал несколько раз. Он сильный боксер с необычной техникой. У него потрясающая скорость в ринге, учитывая его габариты.
Но я уверен, что смогу победить Фьюри так же, как более 80 лет назад Макс Шмелинг победил Джо Луиса. Кто-то говорил, что Фьюри уйдет из бокса, если проиграет? Что ж, я буду рад, если отправлю его на пенсию", - приводит слова Шварца BoxingScene.
Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня.
Ранее Фьюри заявил, что если проиграет этот поединок, то может завершить профессиональную карьеру.