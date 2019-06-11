Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Отец Руиса: Энди уничтожит Уайлдера

Отец Руиса: Энди уничтожит Уайлдера
11:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руис-старший рассказал о целях сына в хэвивейте.

Отец обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса Энди Руис-старший выразил уверенность, что его сын одержит победу над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, если такой бой состоится.

"Энди уже отобрал три пояса у Энтони Джошуа. Он сделал это, хотя в него никто не верил. Только мы, наша команда, знали, что он может победить. Мы не остановимся на этом, он завоюет все титулы в хэвивейте. Наша задача - организовать бой с Уайлдером. Энди уничтожит Деонтея и заберет у него пояс WBC.

У нас будет много времени, чтобы подготовиться, так что мы покажем себя еще лучше. Энди не обязательно драться с Джошуа. Есть много других боксеров - Уайлдер, Тайсон Фьюри. Наша цель - завоевать все пояса", - приводит слова Руиса-старшего Boxing Scene.

Хирн назвал дату возвращения Усика в ринг

Напомним, что Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в 7-м раунде их первого боя, который состоялся 1 июня.

После этого поражения команда Джошуа активировала пункт контракта с Руисом о реванше.

Ранее сообщалось, что Энди вручили уникальный именной пояс с изображением Сникерса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
04 Страшный нокаут, после которого боксер отделался лишь синяками (Видео)
05 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь