Отец Руиса: Энди уничтожит Уайлдера

Новости спорта: Руис-старший рассказал о целях сына в хэвивейте.

Отец обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса Энди Руис-старший выразил уверенность, что его сын одержит победу над чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, если такой бой состоится.

"Энди уже отобрал три пояса у Энтони Джошуа. Он сделал это, хотя в него никто не верил. Только мы, наша команда, знали, что он может победить. Мы не остановимся на этом, он завоюет все титулы в хэвивейте. Наша задача - организовать бой с Уайлдером. Энди уничтожит Деонтея и заберет у него пояс WBC.

У нас будет много времени, чтобы подготовиться, так что мы покажем себя еще лучше. Энди не обязательно драться с Джошуа. Есть много других боксеров - Уайлдер, Тайсон Фьюри. Наша цель - завоевать все пояса", - приводит слова Руиса-старшего Boxing Scene.

Напомним, что Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в 7-м раунде их первого боя, который состоялся 1 июня.

После этого поражения команда Джошуа активировала пункт контракта с Руисом о реванше.

Ранее сообщалось, что Энди вручили уникальный именной пояс с изображением Сникерса.