Хирн назвал дату возвращения Усика в ринг

Новости спорта: Украинец дебютирует в хэвивейте во второй половине года.

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что экс-чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) вернется на ринг в сентябре, передает talkSPORT.

Дебют Усика в хэвивейте должен был состояться 25 мая, однако повреждение бицепса не позволило украинцу выйти в ринг. Соперником украинца останется Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), хотя в медиа, накануне, фигурировали альтернативные варианты развития событий.

Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing дал понять, что камерунец останется соперником Усика.

Ранее директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит сообщил, что вероятность встречи Усика и Такама не была согласована окончательно.