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Хирн назвал дату возвращения Усика в ринг

Хирн назвал дату возвращения Усика в ринг
11:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец дебютирует в хэвивейте во второй половине года.

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что экс-чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) вернется на ринг в сентябре, передает talkSPORT.

Дебют Усика в хэвивейте должен был состояться 25 мая, однако повреждение бицепса не позволило украинцу выйти в ринг. Соперником украинца останется Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), хотя в медиа, накануне, фигурировали альтернативные варианты развития событий.

Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing дал понять, что камерунец останется соперником Усика.

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Ранее директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит сообщил, что вероятность встречи Усика и Такама не была согласована окончательно.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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