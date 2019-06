Официально: Гассиев дебютирует в хэвивейте боем против Давейко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Мурат Гассиев проведет дебютный поединок в хэвивейте. Об этом сообщил известный промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Соперником россиянина станет представитель США Джоуи Давейко. Поединок пройдет 27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

Поединок пройдет в андеркарде титульного боя в первом полусреднем весе между обладателем титула WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.

Confirmed : Unified World Cruiserweight Champ Murat Gassiev make his heavyweight debut against Philly’s @Joey_Dawejko on July 27 @utacollegepark on the #HookerRamirez card live on @dazn_usa @skysportsboxing pic.twitter.com/aCAXWdbc4s