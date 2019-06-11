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Фьюри дал ценный совет Джошуа

Фьюри дал ценный совет Джошуа
13:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тайсон Фьюри призвал британца Энтони Джошуа пересмотреть отношение к своей команде после поражение после поражения от Энди Руиса

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри призвал британца Энтони Джошуа пересмотреть отношение к своей команде после поражение после поражения от Энди Руиса.

"Энтони нужно разогнать всех бездельников, которые находятся возле него. Ему вряд ли необходимы люди, которые всегда говорят "Да". Многие с ним только из-за выгоды.

Отец Джошуа сказал, что он должен стать умнее. Я согласен, Энтони надо прислушиваться только к тем людям, которые за него переживают", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Хирн призвал всех фанатов бокса поддержать Джошуа

Напомним, Джошуа проиграл все свои пояса Энди Руису, и теперь команда британца активировала пункт контракта о реванше.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой с Руисом - главный для Джошуа.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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