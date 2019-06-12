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Хирн: Джошуа был вежлив с Руисом, но теперь он хочет его избить

Хирн: Джошуа был вежлив с Руисом, но теперь он хочет его избить
08:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Эдди считает, что его клиент больше не допустит ошибок.

Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его клиент психологически плохо подготовился к поединку с мексиканцем Энди Руисом.

"Этот поединок стал самым значимым и ярким во всем хэвивейте. Руис может стать звездой этого веса, но для этого ему нужно выиграть реванш у Энтони. Рад, что смог подарить фанатам такой бой, который они будут помнить еще очень долго. Да, результат встречи нас очень огорчил, но зато фанаты получили массу эмоций.

Энтони был в прекрасной физической форме перед боем с Энди, но психологически он очень плохо подготовился. Он был слишком вежлив с Руисом. Но теперь все изменилось, он хочет его избить. Энтони больше не допустит ошибок", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

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Напомним, Джошуа проиграл все свои пояса Энди Руису, и теперь команда британца активировала пункт контракта о реванше.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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