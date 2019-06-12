Фьюри: На кону боя со Шварцем может стоять пояс WBO

Новости спорта: Тайсон поделился инсайдерской информацией.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) заявил, что его бой против немца Тома Шварца может быть титульным.

"Я слышал, что это может быть поединок за титул. Это мне сообщили инсайдеры, так что я не знаю, нужно ли мне было об этом рассказывать. Но все равно, такой вариант существует.

Да, мне сказали, что я могу подраться за титул WBO. Но даже если это не так, - я не расстроюсь. Мы же со Шварцем занимаем первое и третье место их рейтинга, поэтому кто-то из нас точно станет обязательным претендентом на титул", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня.

Ранее Фьюри заявил, что если проиграет этот поединок, то может завершить профессиональную карьеру.