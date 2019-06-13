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Руис год назад хотел уйти из бокса

Руис год назад хотел уйти из бокса
18:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира в хевивейте по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руис признался, что мог уйти из бокса.

1 июня Руис вопреки всем прогнозам нанёс поражение чемпиону мира Энтони Джошуа. Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа несколько раз побывал в нокдаунах. До этого британец ещё никогда не проигрывал.

"Я счастлив. Год назад я хотел уйти из бокса, у меня не было денег. Но мне не хотелось жить на улице.

В юности я занимался плохими вещами с друзьями. Отцу приходилось искать меня на улицах и тащить на тренировки. Бокс помог мне не остаться на улице, не попасть в беду. Я достиг всего благодаря боксу и отцу.

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Во время встречи с президентом Мексики (Руиса пригласили мексиканские власти после победы над Джошуа. — Прим. ред.) я нервничал. Он очень гордился. С ним можно говорить, будто это твой дядя или родственник.

Планы на будущее? Сперва я должен провести реванш с Джошуа. Бой с Уайлдером? Он хороший боец, очень сильно бьёт. Но нужно идти шаг за шагом", — приводит слова Руиса BoxingScene.

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