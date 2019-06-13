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Дортикос дал прогноз на полуфиналы WBSS

Дортикос дал прогноз на полуфиналы WBSS
15:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В субботу, 15 июня, состоятся полуфинальные бои Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

15 июня в Риге состоится масштабный вечер профессионального бокса, главными событиями которого станут два полуфинальных поединка Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе. В первом бою за путёвку в финал поборются бывший чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос и Эндрю Табити, а во втором встретятся чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки и экс-чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис.

В преддверии турнира ожиданиями от него поделился Дортикос, который назвал потенциальную пару финалистов.

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"Можете записать, что в финале турнира буду я и Майрис Бриедис", — приводит слова кубинца BoxingScene.

Напомним, что Бриедис и Дортикос участвовали и в первом сезоне WBSS. Оба прекратили борьбу за трофей имени Мохаммеда Али на стадии полуфинала. Латвиец проиграл Александру Усику, а Юниер Дортикос был нокаутирован Муратом Гассиевым.

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Бокс, Новости бокса, Майрис Бриедис, WBSS, Юниер Дортикос.
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