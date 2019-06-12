Владимир Кличко рассказал о советах Билла Клинтона

Новости спорта: Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своих встречах с экс-президентом США Биллом Клинтоном и советам, которые он получил от политика.

Как отметил Владимир, его поразила то, насколько Клинтон во время своих выступлений был близок разным аудиториям, не стараясь и не прикладывая усилий, чтобы им понравиться.

«Он не говорил языком аудитории и не был близок своим слушателям, но ему удавалось вызывать огромную симпатию и восхищение, - написал Владимир в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – В Мюнхене была возможность поговорить с ним, и я спросил, как ему это удается. Клинтон дал три золотых совета:

Выполняй домашнюю работу: репетируй выступление, независимо от его длительности.

Представь себя на месте целевой аудитории и спроси: что ее цепляет и интересует.

И самое главное: упрощай даже самые сложные темы. Не старайся говорить слишком сложные вещи, чтобы выглядеть умным, потому что потеряешь контакт с людьми и не вдохновишь их».