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Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином

Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
17:04 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Гвоздик в ноябре может встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым в объединительном поединке.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в ноябре может провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (13-0, 13 КО).

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер. По его данным, сразу же после Дня благодарения (22 ноября) промоутерская компания Боба Арума Top Rank Promotions организует объединительный бой в рамках полутяжелого веса, участником которого, кроме Гвоздика и Бетербиева, может стать обладатель пояса WBO Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО), с которым также сотрудничает Арум.

Арума и Уоррена не интересует турнир WBSS в весе Гвоздика

Тем не менее, Ковалеву до того времени еще предстоит провести обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда (18-0, 17 КО), поэтому весьма вероятно, что участниками объединительного боя будут Гвоздик и Бетербиев.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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