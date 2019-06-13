Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином

Новости спорта: Александр Гвоздик в ноябре может встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым в объединительном поединке.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в ноябре может провести объединительный бой против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (13-0, 13 КО).

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер. По его данным, сразу же после Дня благодарения (22 ноября) промоутерская компания Боба Арума Top Rank Promotions организует объединительный бой в рамках полутяжелого веса, участником которого, кроме Гвоздика и Бетербиева, может стать обладатель пояса WBO Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО), с которым также сотрудничает Арум.

Тем не менее, Ковалеву до того времени еще предстоит провести обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда (18-0, 17 КО), поэтому весьма вероятно, что участниками объединительного боя будут Гвоздик и Бетербиев.