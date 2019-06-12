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Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко

Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
22:01 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Клариса Шилдс 17 августа проведет поединок за титул чемпионки мира в третьей весовой категории.

24-летняя чемпионка мира в двух весовых категориях, американка Клариса Шилдс 17 августа проведет поединок за титул чемпионки мира в третьей весовой категории — первом среднем весе. Это будет десятый бой американки на профессиональном ринге, и в случае победы она побьет рекорд Василия Ломаченко, который завоевал титул чемпиона мира в третьей весовой категории в двенадцатом бою на профессиональном ринге.

На данный момент Шилдс, помимо завоевания чемпионских поясов в среднем и втором среднем весах, является также абсолютной чемпионкой мира в среднем весе. Кроме того она является единственным представителем США независимо от пола, который стал олимпийским чемпионом по боксу на двух Олимпиадах подряд.

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«Сложно выразить словами свою радость от возвращения домой в ранге абсолютной чемпионки мира и предстоящего выступления перед моими земляками во Флинте, — цитирует Шилдс . — А возможность стать чемпионкой в третьей весовой категории быстрее, чем любой боксер, мужчина или женщина, до этого, сделает 17 августа днем, который навсегда останется в моей памяти. Это еще один большой шаг для женского бокса на пути к равенству с мужским».

29-летняя Ивана Хабазин в 2014 владела титулом IBF в полусреднем весе, который уступила Сесилии Брекхус в бою за звание абсолютной чемпионки мира, а в 2016 году хорватская спортсменка предприняла неудачную попытку завоевать титул WBC в первом среднем весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Клариса Шилдс.
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