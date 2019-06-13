Назван следующий соперник Уайлдера

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18:25 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн будет настаивать на проведении боя Деонтей Уайлдер - Диллиан Уайт.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что он будет настаивать на немедленной обязательной защите чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером своего титула, в том случае если британский боксер Диллиан Уайт, уже долгое время занимающий первое место в рейтинге, станет обязательным претендентом на титул в поединке 20 июля против Оскара Риваса.

По словам Хирна, он будет требовать от WBC немедленного назначения обязательной защиты, несмотря на желание промоутеров Уайлдера и Тайсона Фьюри устроить два поединка в следующем году.

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«В этом случае будут серьезные юридические вопросы от Диллиана Уайта, потому что Диллиан встречается с Оскаром Ривасом в бою за титул временного чемпиона WBC и обязательного претендента, — заявил Хирн. — Мы хотим боя Уайта за титул, и возникнет серьезная ситуация, если обязательная защита не будет назначена. Деонтей Уайлдер должен встретиться с Диллианом Уайтом. Он занимает первое место в рейтинге уже 580 дней. И все еще не обязательный претендент. Мы должны быть уверены в том, что он получит то, что заслуживает».

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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