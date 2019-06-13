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Экс-соперник Ломаченко исключен из рейтинга WBC

Экс-соперник Ломаченко исключен из рейтинга WBC
19:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Экс-чемпион мира в двух весовых категориях пуэрториканец Хосе Педраса исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBA)

Хосе Педраса вовремя не зарегистрировался в программе допинг-контроля “Чистый бокс” (Clean Boxing Program), являющейся обязательной для всех участников рейтинга. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Установленный срок составляет 90 дней.

Кроме Педрасы санкциям также подверглись серебряный призер Олимпиады Шакур Стивенсон, филиппинец Джоберти Альварес и японец Норихито Танака.

Напомним, в декабре 2018 года Педраса проиграл Ломаченко в бою, который состоялся в Нью-Йорке (США). Бой продолжался все 12 раундов, при этом Педраса дважды побывал в нокдауне, в одиннадцатом раунде. Все судьи отдали преимущество Ломаченко - 119:107, 117:109, 117:109.

"Это будет величайший бой": Ломаченко и Кэмпбелл определяются с местом поединка

Сейчас чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко начал подготовку к бою с британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул WBC, который состоится в конце августа в Лондоне.

В 2020 году чемпион мира по версии IBF встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко в своем последнем бою нокаутом в четвертом раунде победил Энтони Кроллу и повторно защитил титул чемпиона мира по версии WBA, а также впервые защитил титул чемпиона по версии WBO.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса.
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