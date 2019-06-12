Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта: В Киеве состоялась первая очная встреча непобедимого чемпиона мира WBA Артема Далакяна с его соперником - претендентом на этот титул Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

В конгресс-холле гостиницы "Русь" состоялась дуэль взглядов – соперники впервые посмотрели друг другу в глаза и дали короткую пресс-конференцию перед боем.

Отвечая на вопросы журналистов, Саравут Таворнхам заявил, что ему очень нравится в Украине. «Сейчас присутствует некое волнение, ведь я впервые борюсь за титул. Впрочем, я готов биться за пояс и очень хочу стать чемпионом мира» - сказал боксер из Таиланда.

В ответ на эту реплику Артем Далакян подчеркнул: "Это хорошо, что он хочет выиграть, но я отдавать титул не намерен. Сделаю все, чтобы пояс чемпиона мира WBA остался в Украине. В субботу я покажу, как я этого хочу".

Вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев уточнил, что кроме боя Артема Далакяна в программе вечера бокса будут бои Александра Захожего, Игоря Магурина, Тимура Брыкова, Владислава Мельника. Также состоится бой за звание чемпиона Украины, участником которого станет боксер UBP Игорь Кудрицкий.

Напомним, вечер бокса от компании Union Boxing Promotion состоится уже в эту субботу, 15 июня, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". Билеты еще есть в продаже.

Церемония взвешивания участников вечера бокса состоится в пятницу, 14 июня, в конгресс-холле готеля "Русь". Начало в 13:00.