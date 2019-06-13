Бенавидес и Диррелл проведут чемпионский бой в сентябре

Новости спорта: Дэвид Бенавидес и Андре Диррелл встретятся в конце сентября.

Экс-чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес проведет свой следующий бой в конце сентября в Лос-Анджелесе против действующего обладателя этого титула Андре Диррелла.

Напомним, что 22-летний Бенавидес не имеет поражений, а титул потерял в результате положительного теста на кокаин. В марте он вернулся на ринг, отбыв дисквалификацию, и одержал досрочную победу над Джейлеоном Лавом, после чего WBC обязал Диррелла, завоевавшего вакантный пояс в конце февраля, провести защиту против экс-чемпиона.

Как сообщает The Athletic, бой Диррелла против Бенавидеса с высокой долей вероятности пройдет в рамках того же шоу, что и поединок за пояс WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.