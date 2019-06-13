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Мейвезер-старший: У Табити большие шансы на победу в WBSS

Мейвезер-старший: У Табити большие шансы на победу в WBSS
06:28 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Известный американский боксер и тренер Флойд Мейвезер-старший уверен в своем подопечном американце Эндрю Табити, который является полуфиналистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

15 июня Табити предстоит полуфинальный поединок против экс-чемпиона мира Юньера Дортикоса , и Мейвезер-старший полагает, что 29-летний американец способен стать победителем турнира.

«У Табити большие шансы на победу в Суперсерии, — сказал Мейвезер-старший. — Я показал Табити все приемы и навыки, которые ему нужны для победы. Я проделал работу, чтобы поднять его на тот уровень, на котором он находится сейчас. Я считаю, что он станет победителем».

Главным тренером Табити является другой специалист Отис Пимплтон, и он тоже уверен в победе подопечного.

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«Я уверен в его победе в турнире, — сказал Пимплтон. — Проще говоря, Эндрю — это один из самых многообещающих боксеров со времен Али и Льюиса. Он заслуживает быть чемпионом и звездой. Главное, это идти вперед и заставить этого парня [Дортикоса] отступать. Любая ошибка Дортикоса будет замечена и использована. Зрители увидят более зрелого Табити. Увидят, что его арсенал намного шире, чем они думали, и что он более умный боксер, чем они, возможно, считали. И, естественно, как обычно, он покажет зрелищный бой».

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