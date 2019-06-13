СМИ: Джошуа уволил тренера после поражения от Руиса

Новости спорта: В наставники британцу уже напрашивается Антони Травер.

Накануне ряд британских СМИ сообщили, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прекратил сотрудничество со своим тренером Робертом Маккракеном, который вел его еще с любителей.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, однако свои услуги британцу уже предложил американец Антони Тарвер:

«Чемп, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список. У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко излагать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как совладать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь».

Напомним, 1 июня Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису-младшему (33-1, 22 КО) и потерял сразу четыре пояса чемпиона мира.