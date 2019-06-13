Скачать
Четверг, 13.06.2019
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Назван состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2019
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)
Депортиво обыграл Малагу в первом полуфинальном матче за выход в Ла Лигу (Видео)

Теофимо Лопес сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Теофимо Лопес сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
14:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Теофимо считает украинца фаворитом в бою с Кэмпбеллом.

Американский проспект Теофимо Лопес в очередной раз затронул тему боя с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко. Тео считает, что украинец победит Кэмпбелла и станет обладателем пояса WBC. После этого американец планирует забрать титулы у Василия в объединительном поединке.

"Кэмпбелл является чертовски отличным боксером, один из лучших в Великобритании. Я неоднократно спарринговал с ним, поэтому отлично его знаю. Считаю, что у него есть неплохие шансы в бою с Ломаченко. Ему неважно насколько именитый боксер стоит напротив него. Он может дать хороший бой Ломаченко.

У меня такое чувство, что Ломаченко сделает за меня всю мою работу. Когда он соберет три пояса, а я завоюю один, то заберу у него оставшиеся титулы. Мы просто придем, заберем все пояса и уйдем, как будто ничего и не было. Бесспорно, они проделали невероятную работу, но и мы не сидели на месте.

СМИ: Джошуа уволил тренера после поражения от Руиса

Ну а если он не захочет драться со мной и опуститься назад во второй полулегкий вес, то все будет понятно. Это выигрышный вариант для меня", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Отметим, что Теофимо Лопесу потребуется провести два поединка, чтоб стать обладателем пояса IBF.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков побил уникальный рекорд Леоненко
02 Фьюри: Джошуа закончился
03 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
04 Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
05 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь