Теофимо Лопес сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта: Теофимо считает украинца фаворитом в бою с Кэмпбеллом.

Американский проспект Теофимо Лопес в очередной раз затронул тему боя с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко. Тео считает, что украинец победит Кэмпбелла и станет обладателем пояса WBC. После этого американец планирует забрать титулы у Василия в объединительном поединке.

"Кэмпбелл является чертовски отличным боксером, один из лучших в Великобритании. Я неоднократно спарринговал с ним, поэтому отлично его знаю. Считаю, что у него есть неплохие шансы в бою с Ломаченко. Ему неважно насколько именитый боксер стоит напротив него. Он может дать хороший бой Ломаченко.

У меня такое чувство, что Ломаченко сделает за меня всю мою работу. Когда он соберет три пояса, а я завоюю один, то заберу у него оставшиеся титулы. Мы просто придем, заберем все пояса и уйдем, как будто ничего и не было. Бесспорно, они проделали невероятную работу, но и мы не сидели на месте.

Ну а если он не захочет драться со мной и опуститься назад во второй полулегкий вес, то все будет понятно. Это выигрышный вариант для меня", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Отметим, что Теофимо Лопесу потребуется провести два поединка, чтоб стать обладателем пояса IBF.