Фьюри: Бой с Уайлдером помог мне создать репутацию в США

Новости спорта: Британец Тайсон Фьюри встретится с Томом Шварцом в ближайший уик-энд.

30-летний британский боксер Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) прокомментировал предстоящий поединок против Тома Шварца, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе.

"Это отличная возможность для меня, боксировать в Лас-Вегасе, в MGM-Grand. В месте, где проходят все большие бои. Очень приятно видеть свое лицо на экранах и постерах. Я рожден для этого. Бой с Уайлдером помог мне создать репутацию в США. И вот я снова на большой сцене, через пару дней меня ждет самый крупный бой в моей жизни", - сказал Фьюри.

Ранее Фьюри заявил, что до конца 2019 года хочет провести три поединка.