Усик: Зачем мне держать пояса (Видео)

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик вскоре дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал решения лишить его поясов WBO, WBC и WBA. По словам украинца, его не сильно волнует этот факт, поскольку он собирается дебютировать в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает Youtube-канал USYK17.

"Это нормально, пускай парни боксируют за них. Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои. А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют. Это уже, чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса.

IBF тоже, думаю, еще чуть-чуть и либо они заберет, либо мы откажемся от него. Просто я не собираюсь возвращаться. Ну а когда вздумаю вернуться обратно, то придется собрать их еще раз. Возвращение? Да нет, это просто прикол", - заявил Усик.

Напомним, Александр Усик уже в скором времени планирует провести дебютный поединок в тяжелом весе. Его ближайшим соперником может стать Карлос Такам.