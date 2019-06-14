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Усик: Зачем мне держать пояса (Видео)

Усик: Зачем мне держать пояса (Видео)
04:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик вскоре дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал решения лишить его поясов WBO, WBC и WBA. По словам украинца, его не сильно волнует этот факт, поскольку он собирается дебютировать в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает Youtube-канал USYK17.

"Это нормально, пускай парни боксируют за них. Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои. А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют. Это уже, чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса.

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IBF тоже, думаю, еще чуть-чуть и либо они заберет, либо мы откажемся от него. Просто я не собираюсь возвращаться. Ну а когда вздумаю вернуться обратно, то придется собрать их еще раз. Возвращение? Да нет, это просто прикол", - заявил Усик.

Напомним, Александр Усик уже в скором времени планирует провести дебютный поединок в тяжелом весе. Его ближайшим соперником может стать Карлос Такам.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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