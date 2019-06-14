Руководители WBA и WBС хотят боя Уайлдер - Руис

Новости спорта: Гилберто Мендоса встретился с Маурисио Сулейманом.

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Гилберто Мендоса встретился с коллегой из Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом, чтобы поговорить о возможном поединке обладателя титула WBC, 33-летнего американца Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 KO) и обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO, 29-летнего американца мексиканского происхождения Энди Руиса (33-1-0, 22 KO).

Функционеры, cформировавшие рабочее партнерство с тех пор, как получили власть от отцов, пришли к взаимопониманию, обсуждая бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Мендоса воспользовался визитом в Мексику, чтобы встретиться с Сулейманом.

Оба согласились, что это поединок, который нужно провести. Именно он будет иметь место, когда каждый из чемпионов выполнит свои непосредственные обязательства, которые займут у них весь 2019 год.

«Руис - первый мексиканский чемпион в супертяжелом весе в истории. Воин из Мексики всегда хочет иметь пояс WBC, как и венесуэльский WBA», - заявил Мендоса после встречи с Сулейманом.