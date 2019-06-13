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Арум: Фьюри напоминает мне Мухаммеда Али и Джорджа Формана

Арум: Фьюри напоминает мне Мухаммеда Али и Джорджа Формана
17:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боб Арум лестно высказался о своем подопечном.

Промоутер непобежденного экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри Боб Арум сравнил своего подопечного с легендами бокса Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Функционер считает, что британец является открытой личность для всех фанатов, поэтому он способен вывести бокс на новый уровень развития.

"Есть только два человека, которых мне напоминает Тайсон Фьюри. Это Мухаммед Али и Джордж Форман. Они были в первую очередь не звездами бокса, а людьми. Они разговаривали с фанатами напрямую, умели общаться с прессой, затрагивая различные темы. Тайсон собирается вывести этот вид спорта на новый уровень, именно так, как это сделал Али в свое время, а затем и Джордж", - приводит слова Арума Boxing Scene.

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Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня. 

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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