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Мейвезер планирует проводить выставочные бои в Японии

Мейвезер планирует проводить выставочные бои в Японии
17:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что хотел бы организовать выставочные бои в Японии.

"В Токио пройдут Олимпийские игры в 2020-м году. Наша команда очень заинтересована в начале работы и организации поединков в этой стране. Моя цель - сделать бренд TMT популярным во всем мире. Я хочу, чтобы он вышел за пределы США.

Мы все верим, что добьемся успеха в Японии. Я уже говорил, что хочу проводить выставочные бои здесь. И речь идет не только обо мне, но и о других боксерах", - приводит слова Мейвезера Daily Mail.

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Напомним, в декабре прошлого года Мейвезер провел выставочный бой в Японии. Тогда он нокаутировал Тенсина Насукаву и получил за поединок около 8 млн долларов.

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