Ломаченко возглавляет рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, Усик - шестой

Новости спорта: Александр Усик занимает 6-ю позицию, Энтони Джошуа вылетел из десятки.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN.

В десятку лучших в так называемом рейтинге P4P (независимо от весовой категории) также входит еще один украинец, чемпион IBF в первом тяжелом весе Александр Усик, который занимает 6-ю позицию.

Из десятки лучших выпал Энтони Джошуа, проигравший свой последний бой Энди Руису.

Десятка лучших боксеров по версии ESPN:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Эррол Спенс (США)

6. Александр Усик (Украина)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Майки Гарсия (США)

10. Деонтей Уайлдер (США)