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Деревянченко нацелился на Альвареса

Деревянченко нацелился на Альвареса
21:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Деревянченко рассказал о потенциальном поединке против Сауля Альвареса.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поделился новостями о том, как продвигаются дела с назначением его боя против чемпиона Сауля Альвареса.

По словам боксера, пока дальше официальных писем о проведении поединка дело не зашло.

"Письма поступили, моя сторона ждет решения IBF по Альваресу. Они могут либо дать ему отсрочку, либо обязать проводить защиту со мной, либо забрать пояс при отказе. То есть, много вариантов. Обещаю, что как мы получим официальную информацию по этому поводу, я обязательно ею поделюсь с болельщиками.

Альварес имеет три пояса. Если бы мне удалось получить этот бой и победить - можно было бы получить сразу три титула. Но, как я сказал, здесь не многое зависит от меня. Я выйду против любого, кто даст мне возможность бороться за звание чемпиона мира.

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Может и прозвучит банально, но для меня бой мечты – любой чемпионский бой, в котором я выиграю титул. Я никого не избегаю и никого не боюсь. Верю, что могу одолеть любого соперника в моем дивизионе. Сауль действительно очень хорош, но для меня реально его побить. Он не неуязвим, как и любой боксер.

Я - обязательный претендент на титул IBF и если этот пояс будет у Альвареса - то он будет обязан его защищать. Рано или поздно. Если проиграет его, то я буду боксировать или с победителем Сауля, или за вакантный титул. Меня устроят все варианты, где я смогу боксировать за пояс чемпиона мира", - сказал Деревянченко в интервью Sport.ua.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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