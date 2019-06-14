Руис: Мне нужен пояс Уайлдера

Новости спорта: Энди Руис заявил о желании провести объединительный поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис заявил о желании провести объединительный поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я считаю, что могу завоевать пояс WBC. Сейчас этот титул принадлежит Деонтею Уайлдеру. Мне нужен его пояс, чтобы стать абсолютным чемпионом. но для этого мне нужно победить Джошуа в реванше.

Переговоры с Джошуа? Мы с его командой уже обсудили очень много моментов. Пока только не определились с местом проведения реванша. Может он пройдет в моей родной Мексике, в США или Великобритании. Но этот реванш по-прежнему стоит 50 миллионов долларов", - приводит слова Руиса BoxingScene.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

Ранее сообщалось, что реванш между боксерами может пройти в Нигерии или Катаре, а чемпион, в свою очередь, хочет провести этот бой у себя на родине в Мексике.