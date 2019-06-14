Тренер Руиса отговаривает Джошуа от реванша

Новости спорта: Мэнни Роблес считает, что британцу следует повременить с поединком.

Тренер Энди Руиса, Мэнни Роблес, утверждает, что на месте тренера Энтони Джошуа отговаривал бы его от незамедлительного реванша.

"Если бы я был наставником Джошуа, я бы попросил его сделать паузу, подождать год, выбрать другого соперника. Ему надо провести один или два боя перед тем, как снова выходить на Руиса.

Я считаю, что немедленный реванш – хороший вариант для нас. Энди провел два поединка подряд, он работал в течение 15 недель.

Как тренер я обязан следить за тем, чтобы Энди не поймал звезду и оставался скромным парнем. Давайте вместе с медиа еще пару недель насладимся победой, а затем приступим к делу. Теперь мотивация будет еще больше", – цитирует Роблеса boxingscene.com.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

Ранее сообщалось, что реванш между боксерами может пройти в Нигерии или Катаре, а чемпион, в свою очередь, хочет провести этот бой у себя на родине в Мексике.