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Тренер Руиса отговаривает Джошуа от реванша

Тренер Руиса отговаривает Джошуа от реванша
10:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Мэнни Роблес считает, что британцу следует повременить с поединком.

Тренер Энди Руиса, Мэнни Роблес, утверждает, что на месте тренера Энтони Джошуа отговаривал бы его от незамедлительного реванша.

"Если бы я был наставником Джошуа, я бы попросил его сделать паузу, подождать год, выбрать другого соперника. Ему надо провести один или два боя перед тем, как снова выходить на Руиса.

Я считаю, что немедленный реванш – хороший вариант для нас. Энди провел два поединка подряд, он работал в течение 15 недель.

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Как тренер я обязан следить за тем, чтобы Энди не поймал звезду и оставался скромным парнем. Давайте вместе с медиа еще пару недель насладимся победой, а затем приступим к делу. Теперь мотивация будет еще больше", – цитирует Роблеса boxingscene.com.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

Ранее сообщалось, что реванш между боксерами может пройти в Нигерии или Катаре, а чемпион, в свою очередь, хочет провести этот бой у себя на родине в Мексике.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Мэнни Роблес.
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