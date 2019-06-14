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Обязательный претендент на титул Гвоздика арестован полицией

Обязательный претендент на титул Гвоздика арестован полицией
15:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Маркус Браун арестован, будучи условно освобожденным.

Американский боксер Маркус Браун, который является обязательным претендентом на титул в полутяжелом весе по версии WBC (чемпион по этой версии – украинец Александр Гвоздик), был арестован полицией в четвертый раз.

Боксер привез дочь к матери и отказался покидать ее жилище, после чего она вызвала полицию. В итоге ему были предъявлены обвинения в нарушении судебного запрета о приближении к своей бывшей возлюбленной.

Ранее боксер уже признал себя виновным в мелком хулиганстве по трем предыдущим жалобам бывшей подруги, был условно освобожден и обязан был прослушать курс по избавлению от проявлений домашнего насилия.

Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином

Запрет на приближение к бывшей подруге не был снят судом. Суд установил сумму залога в размере 5 тысяч долларов, и пока неизвестно, как новый арест повлияет на уже объявленный бой Брауна против экс-чемпиона мира Жана Паскаля 3 августа.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Маркус Браун.
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