Экс-чемпион мира Тарвер хочет стать тренером Джошуа

Новости спорта: Антонио Тарвер предложил свои услуги в качестве тренера Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Антонио Тарвер предложил свои услуги в качестве тренера британскому боксеру Энтони Джошуа, потерявшему три чемпионских пояса в супертяжелом дивизион после поражения от Энди Руиса.

По данным СМИ, Джошуа после неудачи расстался со своим тренером Робином Маккрекеном, который вел его еще с любителей. Тарвер косвенно подтвердил эту информацию. «Чемп, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список.

У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко излагать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как совладать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь», - обратился Антонио к Джошуа.