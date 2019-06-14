"Я бы сгорел со стыда": Уайлдер - о поражении Джошуа

Новости спорта: Чемпион WBC считает, что Энтони сдался в бою с Руисом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал первое поражение британца Энтони Джошуа в бою с новым обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом. Американец считает, что ЭйДжей не показал духа бойца и просто сдался, когда над начали доминировать.

"Вы знаете, я совсем не был удивлен, когда Руис нокаутировал Джошуа. Я сказал своему менеджеру перед их боем, что ему не стоит удивляться, если Энди победит. Лично я думал, что бой дойдет до решения судей. Бокс это удивительный вид спорта, никогда не знаешь наверняка, что может произойти.

Я думаю, что они недооценили Энди. Когда они смотрят на него, они видят парня, который находится далеко не в лучшей форме. Но он пришел туда с определенным планом, идеального его выполнил и стал новым чемпионом.

Джошуа же приезжает впервые в США, чтобы сразиться с парнем, на которого он смотрит свысока. ЭйДжей уже считал себя победителем, но был мгновенно сбит с толку, когда Энди начал доминировать. Чувак, будь я на твоем месте, я бы сгорел со стыда. Вы знаете, Джошуа просто отступил! Этот парень сдался прямо на ринге. Он упал четыре раза и сдался", - приводит слова Уайлдера Bad Left Hook.

Напомним, что бой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа задумывался как объединительный. Однако 1 июня Джошуа уступил чемпионские пояса Энди Руису. Несмотря на это, американец не отрицает, что когда-нибудь мы увидим его бой с экс-чемпионом.