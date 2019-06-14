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Бриедис - Гловацки, Дортикос - Табити: результаты взвешивания (Видео)

Бриедис - Гловацки, Дортикос - Табити: результаты взвешивания (Видео)
19:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта: Накануне большого вечера бокса WBSS в Риге состоялась традиционная процедура взвешивания.

Завтра, 15 июня, в Риге состоится масштабный вечер профессионального бокса, главными событиями которого станут полуфинальные поединки Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В первом из них путёвку в финал оспорят Юниер Дортикос и Эндрю Табити, а во втором Майрис Бриедис и чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки.

В преддверии турнира бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Так, Дортикос и Табити показали одинаковый вес — 90,4 кг. На кону в этом бою будет стоять титул временного чемпиона мира по версии IBF.

Дортикос дал прогноз на полуфиналы WBSS

Что касается второй пары, то здесь Бриедис перевесил соперника. Вес латвийца составил 89,8 кг, а Гловацки потянул на 89,5 кг. Эта пара оспорит титулы по версии WBO и WBC.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис, Эндрю Табити, WBSS, Юниер Дортикос.
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