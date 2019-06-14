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Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю

Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
20:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Уже 15 июня определится новый чемпион по версии Совета..

Всемирный боксерский совет (WBC), в преддверии боя Гловацки против Бриедиса, обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю. Об этом сообщает WBN.

Украинский боксер Александр Усик стал втором в этом рейтинге, уступив только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Уроженец Симферополя удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.

Сейчас Александр планирует дебютировать в хэвивейте. Его следующим соперником может стать Карлос Такам.

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Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Белью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венгрия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анаклет Вамба (Франция)

Напомним, бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса пройдет 15 июня в Риге. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Александр Усик.
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