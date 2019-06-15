Майки Гарсия проведет бой с Дэнни Гарсией

Новости спорта: Майки Гарсия решил продолжить карьеру в полусреднем весе.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия достиг договоренности о проведении боя с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Дэнни Гарсией. Об этом пишет Boxingnews24.

О дате проведения поединка пока не договорились, но, скорее всего, он состоится в октябре. Команды склоняются к тому, чтобы провести бой в Лос-Анджелесе.

Такое развитие событий указывает на то, что Майки Гарсия решил продолжить выступать в полусреднем весе. Отметим, что в предыдущем бою в этом дивизионе Гарсия уступил Эрролу Спенсу решением судей. Что касается Дэнни Гарсии, то он в последнем поединке нокаутировал Эдриана Гранадоса.