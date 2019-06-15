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Суббота, 15.06.2019
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Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)

Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
10:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер TopRankPR

Новости спорта: Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее Тома Шварца

15 июня в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и немецким боксёром Томом Шварцем. В преддверии поединка спортсмены прошли процедуру взвешивания На ней Тасйон Фьюри оказался значительно тяжелее своего оппонента — Фьюри показал на весах отметку в 119,3 кг против 106,6 у Шварца.

РанееФьюри заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего повесит перчатки на гвоздь. Напомним, Фьюри из-за проблем с психикой пропустил несколько лет, после чего вернулся на ринг. После возвращения он завершил поединок с Деонтеем Уайлдером вничью.

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Том Шварц имеет в своём послужном списке 24 поединка, в которых он не потерпел ни одного поражения и 16 раз завершал бой нокаутом.

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Бокс, Новости бокса, Тайсон Фьюри - Том Шварц.
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