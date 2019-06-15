Ломаченко попросил организовать бой с Кэмпбеллом в Великобритании

Новости спорта: Для проведения боя осталось окончательно договориться с Люком Кэмпбеллом.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что скорее всего бой украинца с Люком Кэмпбеллом состоится в Лондоне.

Арум даже обмолвился, что Эдди Хирн, наверное, уже забронировал арену O2.

"Я бы мог сейчас подтвердить бой, но Эдди Хирн сейчас пытается достичь договоренности с Кэмпбеллом, потому что с Василием сделка уже заключена. WBC дала нам время до следующей пятницы, чтобы мы уладили все детали поединка к этому времени. Хирн хочет организовать бой в Великобритании. Мне тоже этого хочется и, если честно, я думаю, что он уже забронировал для этого арену O2 в Лондоне.

Василий тоже очень хочет боксировать в Лондоне. Он мне говорил: "Боб, если есть возможность, я хочу боксировать в Лондоне". Так что, еще немного и мы официально решим вопрос с местом проведения", - сказал Арум в интервью Boxing Scene.

Ранее Ломаченко высказался о своем сопернике Люке Кэмпбелле.