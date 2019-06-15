Прогрейс вызвал Макгрегора на два боя

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA Реджис Прогрейс бросил вызов Конору Макрегору на два поединка: один — по правилам бокса, второй — по правилам ММА.

"Не бросай вызов актёрам, если ты настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, я единственный чемпион мира по боксу, кто готов встретиться с тобой как на ринге, так и в октагоне", — написал в "Твиттере" Реджис Прогрейс.

Напомним, ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.Тогда же он бросил вызов Уолбергу, являющемуся менеджером Прогрейса.

"И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC", — написал Макгрегор в своём аккаунте в "Твиттере".

Ранее Макгрегор также вызывал звезду Голливуда на поединок, но бой пока не состоялся.