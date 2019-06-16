Дортикос - Табити. Видео лучших моментов боя

Новости спорта: Юниер Дортикос и Эндрю Табити провели полуфинальный поединок WBSS.

В Риге завершился полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между экс-чемпионом мира Юниером Дортикосом и Эндрю Табити.

Бой прошёл в очень грязной манере, изобиловал большим количеством борьбы и клинчей. Явного преимущества нельзя было отдать ни одному из боксёров. В шестом раунде у Дортикоса открылось сильное кровотечение на веке правого глаза, которое было вызвано столкновением головами, в седьмом раунде рефери снял с Табити балл.

Развязка встречи наступила в десятой трёхминутке, когда Дортикос сумел донести до соперника точный правый удар в челюсть. Табити был отправлен в жёсткий нокаут и ещё долгое время не мог оправиться.

Таким образом, Дортикос завоевал титул по версии IBF и стал первым финалистом второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе. В решающем поединке он встретится с победителем пары Майрис Бриедис — Кшиштоф Гловацки.