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Уоррингтон победил Гэлахеда решением судей

Уоррингтон победил Гэлахеда решением судей
08:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион мира в полулёгком весе по версии IBF британский боксёр Джош Уоррингтон победил соотечественника Кита Гэлахеда в титульном бою раздельным решением судей.

Поединок состоялся в английском городе Лидсе, продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей — 116-112, 116-113, 113-115.

С первых секунд боя Гэлахед неожиданно захватил инициативу и начал оказывать давление на чемпиона. Уроженец Шеффилда менял стойки, хорошо двигался и часто клинчевал Уоррингтона, когда он подходил на ближнюю дистанцию. Несмотря на разбитый нос, чемпион смотрелся гораздо лучше: он наносил больше ударов и был куда активнее соперника. Гэлахед контролировал центр ринга и даже разбил чемпиону нос к исходу четвёртого раунда. Тем не менее Уоррингтон был активнее соперника и наносил больше ударов начиная с середины поединка. В 10-м раунде боксёры устроили пару жёстких разменов. Под занавес схватки Уоррингтон взвинтил темп и нанёс несколько точных ударов, принесших ему спорную защиту титула.

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Для 28-летнего уроженца Лидса этот бой стал второй защитой титула, который он завоевал в мае прошлого года в яркой схватке с 32-летним британским бойцом Ли Селби.

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