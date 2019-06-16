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Бриедис - Гловацкий: подлый удар локтем и добивание после гонга (Видео)

Бриедис - Гловацкий: подлый удар локтем и добивание после гонга (Видео)
12:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Полуфинальный бой Майрис Бриедис - Кшиштоф Гловацкий завершился скандалом.

15 июня в Риге прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацким.

Во втором раунде поляк нанёс сопернику акцентированный удар в затылок, после чего Бриедис ответил жёстким ударом локтем. Поляк упал и долгое время пытался прийти в себя, хотя рефери и не предоставил ему на это полноценной возможности. После этого в ринге началась настоящая рубка. Менее чем за полминуты до окончания раунда Кшиштоф оказался в нокдауне. Рефери не услышал гонг и позволил бойцам биться после сигнала о завершении раунда. В итоге Гловацкий снова оказался на канвасе и только после этого рефери разобрался в происходящем.

Гловацкий - Бриедис. Видео лучших моментов боя

Напомним, победителем боя стал Бриедис, нокаутировав соперника в третьем раунде.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Майрис Бриедис, Кшиштоф Гловацкий, Майрис Бриедис - Кшиштоф Гловацкий.
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