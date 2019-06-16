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Арум: Не видел боксера с харизмой Фьюри со времен Мохаммеда Али

Арум: Не видел боксера с харизмой Фьюри со времен Мохаммеда Али
13:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Боб Арум прокомментировал последню победу Тайсона Фьюри.

Один из промоутеров бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Боб Арум, сравнил подопечного с легендарным Мохаммедом Али, отметив, что британец обладает невероятной харизмой.

«Прекрасное выступление. Одно из лучших шоу, которое когда-либо видел, и дело не только в боксе. Тайсон умеет развлекать. Он по-настоящему уникален. Когда он в форме, он способен нокаутировать любого соперника. Не видел боксёра с такой харизмой, как у Фьюри, со времён Мохаммеда Али», — приводит слова Арума BoxingScene.

Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя

Ранним утром 16 июня мск Тайсон Фьюри провёл очередной поединок на профессиональном ринге, встретившись с Томом Шварцем. Британец нокаутировал соперника во втором раунде, после чего рассказал о планах встретиться с Деонтеем Уайлдером в 2020 году.

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