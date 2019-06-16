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Уайт: Фьюри должно быть стыдно перед самим собой

Уайт: Фьюри должно быть стыдно перед самим собой
13:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Британский тяжеловес Диллиан Уайт не в восторге от яркой победы Тайсона Фьюри в бою с Томом Шварцем.

По словам британца, Фьюри должно быть стыдно за участие в таком поединке.

"Не могу поверить, что проснулся ради шуточного боя Фьюри. Тайсону должно быть стыдно перед самим собой. Он убежал от меня и подрался с этим болваном. Моя мама нокаутировала бы Шварца за один раунд. Фьюри — цыганский бомж", — приводит слова Уайта BoxingScene.

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Ранним утром 16 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и немецкий тяжеловес Том Шварц. Британец справился с соперником менее чем за два раунда.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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