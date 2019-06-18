Рой Джонс готов выйти на ринг с экс-чемпионом UFC

Новости спорта: Легендарный боксер Рой Джонс-младший не собирается вешать перчатки на гвоздь.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший заявил о своей готовности выйти на ринг с бразильским экс-обладателем титула UFC Витором Белфордом. Также Джонс добавил, что его интересует поединок только по правилам бокса.

"Если это будет бой по правилам бокса, то не вижу проблем, я с кем угодно могу сразиться. Мне нравится выходить на ринг, посмотрите, сколько денег сгенерировал бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, так что почему нет? Меня тут на бой вызывал Витор Белфорт, так что я его жду, я готов", - заявил 50-летний американец.

Отметим, свой последний бой Рой Джонс провел в 2018 году со Скоттом Сигмоном и одержал победу единогласным решением судей.