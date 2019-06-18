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Джошуа раскритиковал соперника Фьюри

Джошуа раскритиковал соперника Фьюри
15:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал победу соотечественника Тайсона Фьюри над немцем Томом Шварцем.

В минувший уик-энд Фьюри победил Шварца техническим нокаутом, поединок был остановлен во втором раунде.

"Мысли по поводу победы Фьюри? Он сделал то, что должен был. Я бы мог сейчас говорить всякую дрянь, но Фьюри победил, хорошая работа.

Я бы хотел вновь драться с лёгкими оппонентами. На каком там месте Шварц? На 56-м в рейтинге. Так зачем я стараюсь и делаю всю эту хрень, если вы понимаете, о чём я", — сказал Джошуа во время прямого эфира в "Инстаграме".

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Напомним, Джошуа лишился титула чемпиона мира после того, как 1 июня проиграл Энди Руису. Соперники должны провести реванш до конца года.

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