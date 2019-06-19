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Гловацки может опротестовать поражение от Бриедиса

Гловацки может опротестовать поражение от Бриедиса
01:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранее Кшиштоф Гловацки в скандальном бою уступил Майрису Бриедису.

15 июня в Риге прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацким.

Кшиштов Гловацки может опротестовать своё поражение от Бриедиса, сообщает BoxingScene. Причиной этого может стать удар локтем, который нанёс Бриедис сопернику во втором раунде.

Бриедис - Гловацкий: подлый удар локтем и добивание после гонга (Видео)

Напомним, во втором раунде поляк нанёс сопернику акцентированный удар в затылок, после чего Бриедис ответил жёстким ударом локтем. Поляк упал и долгое время пытался прийти в себя, хотя рефери и не предоставил ему на это полноценной возможности. После этого на ринге началась настоящая рубка. Менее чем за полминуты до окончания раунда Кшиштоф оказался в нокдауне. Рефери не услышал гонга и позволил бойцам биться после сигнала о завершении раунда. В итоге Гловацки снова оказался на канвасе, и только после этого рефери разобрался в происходящем. В итоге победителем боя стал Бриедис, нокаутировав соперника в третьем раунде.

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Бокс, Новости бокса, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис, Кшиштоф Гловацки - Майрис Бриедис.
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