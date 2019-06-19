Гловацки может опротестовать поражение от Бриедиса

Новости спорта: Ранее Кшиштоф Гловацки в скандальном бою уступил Майрису Бриедису.

15 июня в Риге прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацким.

Кшиштов Гловацки может опротестовать своё поражение от Бриедиса, сообщает BoxingScene. Причиной этого может стать удар локтем, который нанёс Бриедис сопернику во втором раунде.

Напомним, во втором раунде поляк нанёс сопернику акцентированный удар в затылок, после чего Бриедис ответил жёстким ударом локтем. Поляк упал и долгое время пытался прийти в себя, хотя рефери и не предоставил ему на это полноценной возможности. После этого на ринге началась настоящая рубка. Менее чем за полминуты до окончания раунда Кшиштоф оказался в нокдауне. Рефери не услышал гонга и позволил бойцам биться после сигнала о завершении раунда. В итоге Гловацки снова оказался на канвасе, и только после этого рефери разобрался в происходящем. В итоге победителем боя стал Бриедис, нокаутировав соперника в третьем раунде.