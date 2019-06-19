Фьюри рассказал, почему уважает Шварца

Новости спорта: Тайсон Фьюри назвал немца "голодным львом".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил свое уважение немцу Тому Шварцу.

"Мой респект Тому. Он не побоялся выйти со мной в ринг. Шварц согласился боксировать со мной, потому что верил в свою победу. Я бил его с самого первого раунда, но он все равно отвечал на мои атаки.

Шварц не хотел просто быть участником поединка. Я знаю, что поражение очень сильно его огорчило. Я уважаю Тома за это. Он проиграл лучшему боксеру современности, в этом ничего постыдного нет. Том, ты - голодный лев. У тебя еще впереди вся карьера", - приводит слова Фьюри express.co.uk.