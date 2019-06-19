Скачать
Среда, 19.06.2019
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Платини арестован по подозрению в коррупции
Платини арестован по подозрению в коррупции
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)

Фьюри рассказал, почему уважает Шварца

Фьюри рассказал, почему уважает Шварца
07:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тайсон Фьюри назвал немца "голодным львом".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил свое уважение немцу Тому Шварцу.

"Мой респект Тому. Он не побоялся выйти со мной в ринг. Шварц согласился боксировать со мной, потому что верил в свою победу. Я бил его с самого первого раунда, но он все равно отвечал на мои атаки.

Джошуа раскритиковал соперника Фьюри

Шварц не хотел просто быть участником поединка. Я знаю, что поражение очень сильно его огорчило. Я уважаю Тома за это. Он проиграл лучшему боксеру современности, в этом ничего постыдного нет. Том, ты - голодный лев. У тебя еще впереди вся карьера", - приводит слова Фьюри express.co.uk.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
02 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
03 Джошуа рассказал, когда состоится бой-реванш с Руисом
04 Суарес: Барселона должна найти мне замену
05 Паркер проведет бой с экс-соперником Кличко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь