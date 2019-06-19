Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC

Новости спорта: Пока только по муай-таю и лишь подержать.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) побывал в Бангкоке на поединке за звание чемпиона мира WBC по муай-тай.

Украинец вместе с отцом Анатолием Ломаченко и менеджером Эгисом Климасом посетил Lumpinee Boxing Stadium в столице Таиланда и получил возможность подержать пояс в своих руках:

Отметим, что в конце вечера титул перешел к бразильцу Луису Кахаибе, который единогласным решением судей 49:48, 49:48, 49:48 победил австралийца Чадда Коллинса в поединке за вакантный пояс.

Напомним, у Ломаченко будет возможность завладеть поясом WBC по боксу после встречи с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Правда, команды боксеров продолжают переговоры по организации поединка.