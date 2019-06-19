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Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC

Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC
09:25 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Пока только по муай-таю и лишь подержать.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) побывал в Бангкоке на поединке за звание чемпиона мира WBC по муай-тай.

Украинец вместе с отцом Анатолием Ломаченко и менеджером Эгисом Климасом посетил Lumpinee Boxing Stadium в столице Таиланда и получил возможность подержать пояс в своих руках:

 
 
 
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Our guest of honor, boxing superstar, Vasiliy Lomachenko, is here at Lumpinee Boxing Stadium to enjoy the World Boxing Council MuayThai world title fight . #wbcmuaythai

Публикация от WBC MuayThai (@wbcmuaythai)

Отметим, что в конце вечера титул перешел к бразильцу Луису Кахаибе, который единогласным решением судей 49:48, 49:48, 49:48 победил австралийца Чадда Коллинса в поединке за вакантный пояс.

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Напомним, у Ломаченко будет возможность завладеть поясом WBC по боксу после встречи с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Правда, команды боксеров продолжают переговоры по организации поединка.

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